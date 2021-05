Interview : Hubert Mousnier, rencontre avec un pro !

1. Quelle est l'activité et le quotidien de votre entreprise ?

BTP CFA située à Bordeaux et Limoges est spécialisée dans la formation BTP auprès d'apprentis, et de salariés en formation continue.

Avec sept Centres de formation nous proposons des parcours du CAP au titre d'ingénieur. Cette entreprise existe depuis 1972, je l'ai intégrée il y plus de 20 ans maintenant , j'y assume les missions de direction générale depuis une dizaine d'année

2. Si vous deviez résumer votre activité en 3 mots, que diriez-vous ?

Le premier mot qui me vient à l'esprit est stratégie, mais pour faire ce métier il faut par dessus tout avoir envie d'être au service des jeunes et des entreprises du BTP car c'est un métier au service de leur réussite. Il faut également être curieux et innovant pour anticiper les besoins et les traduire en termes de formation si nécessaire.

3. Pourquoi avez-vous choisi une Mazda comme véhicule de fonction ?

J'ai acheté une Mazda 6 break à la concessionMazda Périgueux - Groupe PAROT.

C'est mon 1er véhicule Mazda, je devais changer de véhicule et je me suis rendu à la concession Ford Mazda de Périgueux, Jérôme Durmier, le commercial, a parfaitement su se mettre à mon service et répondre aux questions de façon pertinente. Pour l'achat de ce véhicule, c'est donc la relation humaine qui a primée, mais aussi la bonne présentation des véhicules et du hall.

4. Que représente la marque Mazda pour vous ? Quelles sont vos premières impressions sur le véhicule ?

Pour être honnête, je connaissais peu la marque Mazda avant d'acheter mon véhicule de fonction, c'est un très bon choix car c'est sans doute l'un des meilleurs véhicules que j'ai conduit jusqu'à présent.

Il a une bonne motricité et tenue de route, une ambiance intérieure agréable, une vraie capacité à me faire me sentir bien à l'intérieur, comme chez moi, j'aime beaucoup son design intérieur cocooning.

5. En quoi votre véhicule Mazda est-il adapté à votre métier ?

MaMazda 6 break est très confortable et très sûre pour le nombre de kilomètres que je fais (entre 60 000 et 80 000 km par an). Je me sens en sécurité avec le freinage d'urgence, le maintien de la distance de sécurité et l'alerte de franchissement des lignes. En outre je note la remarquable qualité du service et là encore la réactivité de Jérôme, tout comme celle du garage, leurs actions conjointes fluidifient parfaitement les contingences liées à l'entretien.

6. Quel est pour vous l'atout principal de votre véhicule ?

Pour moi sans aucun doute c'est le comportement routier qu'il peut avoir, une bonne mécanique et tenue de route.

7. Dernière question : quel est le petit plus de votre Mazda 6 break ?

Je dirai que le petit plus de ma Mazda 6 break est le confort des sièges (chauffants ou refroidissants selon la saison) et le volant chauffant, la qualité audio (Bose). Cela peut paraître pour des gadgets mais ça participe réellement au côté cocooning du véhicule.