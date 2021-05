La “Vanlife” : le nouveau phénomène de société

Connaissez-vous la 'Vanlife' ?La Vanlife est la traduction littéraire de : 'vie en van / fourgon aménagé'. Ainsi par définition, la Vanlife, c'est le fait de vivre et d'habiter (à court ou long terme), dans un véhicule aménagé. Plus d'un Français sur 3 se déclare ainsi prêt à passer à la Vanlife. Les incitations les plus fortes à adopter ce style de vie résultent du souhait d'une vie plus libre et flexible (40%), l'aspect économique (24%) et l'envie de consommer autrement (23%).*

Destiné en premier lieu à accueillir un plus grand nombre de personnes et à transporter de la marchandise, le Van a évolué au fil des décennies et s'est transformé en véhicule aménagé aux multiples fonctions. Mais comment et pourquoi le van est-il devenu aussi populaire de nos jours ?



Avec la multiplication des restrictions de stationnement ou de circulation des camping-cars, de nombreuses personnes se tournent vers des véhicules compacts, maniables et discrets, faciles à garer. C'est par nature le véhicule caméléon, qui se fond dans son environnement et se met au service de toutes les passions. Les sportifs l'ont vite adopté. Dans le sillage des surfeurs, convaincus très tôt par la formule du voyage itinérant en van (le fameux surf-trip), suivent les randonneurs, cyclistes, pilotes moto, grimpeurs… Le camper van apparaît très clairement comme un accélérateur de liberté et d'évasion. D'autres le choisissent pour faire un tour du monde, et adoptent ce style de vie pendant plusieurs mois, en transformant ce moyen de déplacement en véritable maison roulante.

Une nouvelle façon de voyager Aujourd'hui, les tendances en matière de voyage changent et mettent en évidence une volonté de profiter de la nature, de circuler sur les routes et d'être libre de voyager sans contraintes particulières.

Devenue une vraie tendance, la vente des vans aménagés ne cesse d'augmenter et notamment depuis 2020 ou une augmentation de 20% a été constatée en France. Ainsi, 64% des Français se déclarent prêts à utiliser la voiture ou un van aménagé pour leurs prochaines vacances.* Cette quête d'indépendance est également associée depuis 2020 à une obligation de limiter les contacts avec d'autres personnes, d'éviter d'utiliser les espaces communs et de respecter les mesures de distanciation sociale.

Pour ceux qui ne souhaitent pas renoncer aux vacances, voyager en van aménagé offre de nombreux avantages au quotidien, une grande liberté de mouvement et des expériences uniques : Bénéficier d'une certaine mobilité et d'une flexibilité quant au choix de la destination.

Économiser de l'argent. Il est peu coûteux de stationner et de trouver un endroit tranquille pour y passer une nuit.

Se retrouver dans des endroits inattendus. Parcourir les routes nous emmène dans des lieux souvent étonnants loin des sites touristiques habituels.

Se réveiller avec une vue imprenable en pleine nature. Au sommet d'une colline, dans une forêt, entouré de paysages incroyables.

. Au sommet d'une colline, dans une forêt, entouré de paysages incroyables. Journées pleines d'activités et nuits calmes, la vie en van allie découverte d'endroits atypiques et amour de la nature. La 'Workations' D'après l'étude YouGov pour Ford, un Français sur 2 est ouvert à l'idée de réaliser des 'Workations' dans les prochains mois. Entendez par le mot 'Workations' un mode de vie qui permet de concilier (télé)travail et vacances, en travaillant dans des lieux proches de la nature, offrant connexion Wifi et loisirs au même endroit. Ainsi, 51% des actifs interrogés prêts à télétravailler au cours des prochains mois seraient ouverts à l'idée de réaliser des 'workations' au cours des 12 prochains mois. Plus particulièrement, les 18-34 ans sont près de 2/3 concernés.

Découvrez le Ford Transit Custom Nugget Dérivé du célèbre fourgon Ford Transit Custom, le Transit Custom Nugget a été développé en partenariat avec le spécialiste allemand du camping-car et de la caravane Westfalia. Ce véhicule compte aujourd'hui 2 modèles : le Nugget compact et le Nugget Plus qui offre davantage d'espace de rangement.

Disponible également avec un moteur de 2 puissances différentes (128 ch ou 182 ch), ce van est propulsé par un moteur diesel de pointe Ford EcoBlue de 2,0 litres, optimisé pour la consommation de carburant. Idéal pour tous les projets de voyage; seul, à deux ou en famille; ce van aménagé d'apparence assez simple cache en réalité un aménagement complet et optimal : un aménagement 4 pièces, un intérieur de camping entièrement aménagé ainsi que des fonctions avancées d'assistance au conducteur et de connectivité.

Le Ford Nugget fournit tout le kit de camping dont vous pourriez avoir besoin : Moteur de 2 puissances différentes : 128 ch ou 182 ch

Conduite agréable

1 lit double formé à partir des sièges avant réversibles

Coin salon avec une table à manger pliable

Toit ouverture avec un second lit double

Cuisine en L séparé de la zone de couchage

Réfrigérateur

Cuisinière à gaz (2 plaques)

Alimentation électrique (12V)

Espaces de rangement

WIFI embarqué

Eau fournie par des réservoirs d'une capacité de 42 litres

Possibilité de brancher une douche extérieure et une entrée de courant 240V Le Transit Custom Nugget est votre maison loin de chez vous. Pour explorer de nouveaux endroits ou redécouvrir vos lieux favoris, le Ford Transit Custom Nugget vous y emmène avec confort et style. * Étude Ford réalisée en ligne par YouGov, du 16 au 17 mars 2021, sur un panel propriétaire de 1018 personnes représentatives de la population française, âgées de plus de 18 ans.

Source : Van Life mag, Wikicampers, Capital, Autour des voyages