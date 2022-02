18/02/2022 15:00 - Document d'Enregistrement Universel 2020/2021

LE MOT DU FONDATEUR

Chers actionnaires, chers amis,

Ces deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour nos entreprises et l'ensemble du pays.

Merci encore à nos autorités qui ont su prendre les mesures nécessaires et permis de préserver au mieux l'économie nationale en nous soutenant durant ces longs mois de fermetures. Plus de six mois qui ont largement affecté l'activité de l'exercice clos le 31 octobre 2021.

Ces longs mois d'inactivité nous ont toutefois permis de réfléchir à l'avenir de nos métiers et affiner les nouveautés que l'équipe dirigeante prépare pour les années à venir et dont l'emblème sera notamment le 3.14 de Cannes dont l'hôtel et les espaces de loisir et de bien être sont en cours de refonte profonde.

Ils nous ont aussi permis de poursuivre les programmes de rénovation et travaux dans nombre de nos établissements. Ainsi le casino de Bandol a réouvert dans sa nouvelle organisation, celui de Hyères donnera à découvrir ses nouveaux espaces dès la fin du mois de février 2022, et celui de Palavas au mois de Juin.

Les chantiers plus importants d'Annemasse, du Lyon Vert, et de Saint-Amand-les-Eaux, après avoir été légèrement différés, débuteront dans le courant de ce premier semestre.

Je rends hommage à Monsieur Jean-François Largillière qui avait, en sa qualité de membre du directoire, largement participé à l'élaboration et à la réalisation de tous ces projets. Il a été emporté, brutalement et trop jeune, par la maladie au mois de décembre dernier. Toutes mes pensées vont à sa famille.

Les indicateurs semblent s'orienter vers le vert et, sans vouloir être trop optimiste, l'espoir est grand de voir la fin de la période grave de cette épidémie dans le cours de cette année.

Les habitudes de consommation ont fortement changé et nous aurons encore une fois à nous adapter au plus vite et au mieux aux nouvelles attentes de notre clientèle, comme nous avons toujours su le faire depuis bientôt cinquante années. Car 2023 sera une année particulière : celle du demi-siècle d'existence pour notre groupe.

En attendant de pouvoir commenter les cinquante prochaines, prenez bien soin de vous jusqu'à ce que l'on puisse fêter dignement le retour tant attendu à une vie normale.

Isidore Partouche