23/03/2023 16:00 - Compte rendu AGM 22.03.2023

GROUPE PARTOUCHE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 192.540.680 €uros

Siège social : 141 bis rue de Saussure - 75017 PARIS

588 801 464 RCS PARIS

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU MERCREDI 22 MARS 2022 A 10 HEURES

L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE MERCREDI 22 MARS A 10 HEURES, les actionnaires de la société GROUPE

PARTOUCHE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 192 540 680 euros, divisé en 9.627.034 actions de 20 euros chacune de nominal, dont le siège est situé au 141 bis rue de Saussure - 75017 PARIS, se sont réunis aux Salons Hoche, 9 Avenue Hoche- 75008 PARIS en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation parue au Journal Spécial des Sociétés et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, le 6 mars 2023 , et précédé d'un avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 13 février 2023.

Il a été établi une feuille de présence, à laquelle, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance ont été annexés.

L'Assemblée était présidée par Monsieur Patrick PARTOUCHE, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Madame Anny-Paule SCHULMANN, a été désignée comme secrétaire.

La société FINANCIERE PARTOUCHE représentée par Monsieur Ari SEBAG et Madame Katy ZENOU actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, ont été désignés comme scrutateurs et ont accepté cette fonction.

Les sociétés MCR, et FRANCE AUDIT EXPTERTISE, Commissaires aux comptes, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1 Mars 2023, participent à l'assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 8 491 170 actions représentant 8 491170 voix sur les 9 613 845 actions ayant droit de vote, soit représentant, 88,32% du nombre total des voix.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle ayant réuni sur première convocation au moins le cinquième des actions ayant droit de vote soit, 1 922 769 actions et l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant réuni également sur première convocation au moins le quart des actions ayant droit de vote soit, 2 403 461 actions sont régulièrement constituées et peuvent valablement délibérer.

Le Président a déclaré que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires avaient été adressés aux actionnaires et aux Commissaires aux Comptes et ne pouvant être consultés au siège de la société, ils ont été consultables sur le site internet de la société www.partouche.com.pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Il a été ensuite rappelé que l'Assemblée était appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1