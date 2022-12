GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d'affaires annuel 2022 en forte progression : 388,8 M / Dynamique soutenue avec la normalisation de l'exploitation / Croissance de +2,0% vs 2019 à périmètre constant

Chiffre d’affaires annuel 2022 en forte progression : 388,8 M€

Dynamique soutenue avec la normalisation de l’exploitation

Croissance de +2,0% vs 2019 à périmètre constant

Paris, le 13 décembre 2022, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2022 (août à octobre 2022) et pour l’exercice complet (novembre 2021 à octobre 2022).

Très bonne dynamique au 4ème trimestre

Au 4ème trimestre 2022, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’inscrit en hausse de +20,3% à 178,8 M€, contre 148,7 M€ un an plus tôt. A périmètre constant (178,0 M€), il progresse de +21,7 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et de +8,3% par rapport au 4ème trimestre 2019.

En France, le PBJ au 4ème trimestre 2022 augmente de +21,3% sur un an à 162,3 M€, porté par toutes les formes de jeux : +18,1% pour les machines à sous, + 44,4% pour les jeux de table non électroniques et +28,1% pour les formes électroniques de jeux.

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +11,4% par rapport au 4ème trimestre 2021, à 16,5 M€, la progression des jeux online suisses (+89,2%) atténuant les effets de périmètre (voir plus bas). À périmètre constant, le PBJ à l’étranger progresse de +14,9% par rapport à 2019.

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +5,5% à 77,1 M€ au 4ème trimestre 2022. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 s’établit à 100,7 M€, en hausse de +6,7% sur un an, après prise en compte du chiffre d’affaires des autres activités.

Retour au niveau d’activité pré-crise (+2,0% vs 2019 à périmètre constant)

Depuis la levée de l’ensemble des restrictions sanitaires relatives aux Covid-19 sur l’ensemble des zones géographiques, et plus particulièrement en France à la mi-mars 2022, les activités du Groupe enregistrent une croissance soutenue et régulière.

Le Produit Brut des Jeux s’élève à 636,7 M€ sur l’exercice 2022, en progression de +81,8% sur un an. La croissance du PBJ s’explique principalement par la reprise de l’exploitation de l’ensemble des établissements (l’exercice précédent ayant été marqué par une exploitation quasi nulle sur le premier semestre).

Le PBJ tient par ailleurs compte des effets périmètre suivants :

en Belgique, l’arrêt de l’exploitation des jeux et paris en ligne et de la gestion du casino d’Ostende depuis le 29 juillet 2021 (PBJ de 72,6 M€ en 2021 et 46,4 M€ en 2019 – à noter toutefois des charges particulièrement élevées qui s’éteindront également) et l’entrée dans le giron du Groupe du casino de Middelkerke à compter du 1 er juillet 2022, pour une ouverture le 8 juillet 2022 après quelques travaux (PBJ de 1,0 M€ en 2022) ;

juillet 2022, pour une ouverture le 8 juillet 2022 après quelques travaux (PBJ de 1,0 M€ en 2022) ; en Suisse, la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 (PBJ de 5,3 M€ en 2021 et 13,0 M€ en 2019).

Le Produit Net des Jeux s’élève ainsi à 305,5 M€, en croissance de +41,5% vs 2021 après prise en compte de la hausse des prélèvements tenant compte du barème progressif.

Le chiffre d’affaires hors-jeux s’inscrit en forte hausse de +109,2% à 86,1 M€, porté par la restauration et l’hôtellerie du fait de la bonne dynamique des casinos. On notera notamment une belle progression de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence (+82,5%).

Au total, le chiffre d’affaires annuel 2022 s’établit à 388,8 M€ en croissance de +52,0% par rapport à 2021. A périmètre constant, il progresse de +108,2% par rapport à 2021 et de +2,0% par rapport à 2019, dernier exercice pré-Covid.

Prochain rendez-vous :

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2022 : mardi 24 janvier 2023, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Premier trimestre (novembre N-1 à janvier N) 98,1 23,5 +317,0% 116,6 Deuxième trimestre (février à avril) 89,1 23,6 +276,8% 105,3 Troisième trimestre (mai à juillet) 100,9 114,2 -11,6% 104,9 Quatrième trimestre (août à octobre) 100,7 94,3 +6,7% 106,7 Chiffre d'affaires total consolidé 388,8 255,7 +52,0% 433,5

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Produit Brut des Jeux (PBJ) 178,8 148,7 +20,3% 178,7 Prélèvements -101,7 -75,5 +34,6% -97,4 Produit Net des Jeux (PNJ) 77,1 73,1 +5,5% 81,2 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 24,0 21,9 +9,2% 26,4 Programme de fidélisation -0,4 -0,7 -39,3% -0,9 Chiffre d'affaires total consolidé 100,7 94,3 +6,7% 106,7

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Produit Brut des Jeux (PBJ) 636,7 350,2 +81,8% 672,7 Prélèvements -331,1 -134,2 +146,7% -334,6 Produit Net des Jeux (PNJ) 305,5 215,9 +41,5% 338,1 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 86,1 41,1 +109,2% 98,8 Programme de fidélisation -2,8 -1,4 +107,3% -3,4 Chiffre d'affaires total consolidé 388,8 255,7 +52,0% 433,5

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Casinos 90,1 85,9 +4,9% 95,6 Hôtels 7,6 3,1 +144,6% 2,7 Autres 2,9 5,3 -45,3% 8,4 Chiffre d'affaires total consolidé 100,7 94,3 +6,7% 106,7

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Casinos 351,4 206,9 +69,8% 394,1 Hôtels 24,9 6,2 +301,7% 8,5 Autres 12,5 42,6 -70,7% 30,8 Chiffre d'affaires total consolidé 388,8 255,7 +52,0% 433,5

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe