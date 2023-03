Groupe Partouche : A suivre aujourd'hui

Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux, annonce son chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre de l’exercice 2023 (novembre 2022 à janvier 2023) : il ressort à 116,4 millions d’euros contre 98,1 millions sur la même période de 2022, soit une progression de 18,6 %. Le groupe rappelle cependant qu’à l’époque ses casinos « continuaient de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pesaient sur leur fréquentation »: en France, « passe sanitaire », tests antigéniques et PCR payants et introduction du « passe vaccinal ».



Le Produit Brut des Jeux (PBJ) s'établit à 171,9 millions d'euros sur le premier trimestre 2023 contre 141,8 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 21,3 %. À périmètre constant, il progresse de +22,9 % par rapport au 1er trimestre 2022 (+8,4 % par rapport au 1er trimestre 2020).



En France, le PBJ au premier trimestre 2023 augmente de 22,2 % à 153,8 millions d'euros, porté par toutes les formes de jeux : +19,1% pour les machines à sous, +24,8 % pour les jeux de table non électroniques et +42,4 % pour les formes électroniques de jeux.



À l'étranger, le PBJ s'inscrit en progression de 13,4% par rapport au premier trimestre 2022, à 18,1 millions d'euros, et de +28,7 % par rapport au premier trimestre 2022 à périmètre constant.



Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de 17,3 % à 96,8 millions d'euros au premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 s'établit à 116,4 millions d'euros, en hausse de 18,6 % sur un an, après prise en compte du chiffre d'affaires des autres activités.



Au cours de l'Assemblée générale qui se tiendra le mercredi 22 mars prochain, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d'un dividende de 0,32 euro par action. La mise en paiement de ce dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2023.