Groupe Partouche : A suivre aujourd'hui

Aujourd'hui à 08:00 Partager

Le groupe Partouche, spécialiste des jeux, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 (mai - juillet 2023). Dans un contexte d'exploitation normalisé, le chiffre d'affaires du trimestre a progressé de 4,1% à 105,1 millions d'euros. À fin juillet 2023, après prise en compte des effets de périmètre sur la période, le chiffre d'affaires cumulé 9 mois s'établit à 320,7 millions d'euros , soit une augmentation de 1,3 % par rapport à 2022, avec un produit net des jeux (PBJ) de 255,3 millions d'euros, en hausse de 11,8 %.



Le produit net des jeux s'inscrit en hausse de 6,5 % sur le trimestre à 178,7 millions d'euros au troisième trimestre, contre 167,9 millions d'euros un an plus tôt. En France, le PBJ profite d'une fréquentation en progression de 4,8 % et s'établit à 161,5 millions d'euros, en hausse de 5,6 %, les machines à sous et les jeux traditionnels progressant respectivement de 5,3 % et 6,8 %.