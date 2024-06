Groupe Partouche : A suivre aujourd'hui

Le groupe Partouche annonce un chiffre d’affaires en hausse de 2,3% au premier semestre, à 220,6 millions d'euros. Le spécialiste des jeux d’argent affiche cependant un Ebitda en recul à 41,0 millions d'euros contre 42,7 millions au premier semestre 2023, avec un résultat net de 7,1 millions d'euros contre 18,8 millions il y a un an. Avec une trésorerie nette de prélèvements de 89,8 millions d'euros , des capitaux propres de 367,3 millions d'euros et un endettement net de 81,2 millions d'euros, "la structure financière du groupe est saine et solide", annonce le groupe dans un communiqué.