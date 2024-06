Groupe Partouche : Figeac Aéro; Société Générale, Vinci... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

Le 10 juin 2024 à 18:36 Partager

Amoeba

Amoeba annonce les résultats positifs de l'étude clinique confirmant l'intérêt de l'usage de son ingrédient en cosmétique pour le soin de la peau. Cette étude réalisée par l'Institut d'Expertise Clinique portant sur 30 volontaires en mars et avril 2024 livre des résultats mesurés "statistiquement significatifs" pour "l'amélioration de l'épaisseur du derme, l'effet réparateur sur le derme superficiel, l'amélioration de la densité de la peau et l'amélioration de la texture du derme".



Ecomiam

Au titre du premier semestre 2023/2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Ecomiam s'élève à 21,7 millions d'euros, en retrait de 4,8%. Son chiffre d'affaires magasins est 21,1 millions d'euros, soit un recul de 4,8%. En outre, l'entreprise a réduit ses pertes sur ce premier semestre : 1,6 million d'euro contre 2,1 millions d'euros l'année dernière à la même période. Sur ce premier semestre, le groupe enregistre une marge commerciale brute de 7,9 millions d'euros, soit 37,5% du chiffre d'affaires des magasins, en baisse de 2,5 points.



Figeac Aéro

Figeac Aéro annonce la signature de deux nouveaux contrats portant sur des pièces de monocouloirs civils, pour une valeur totale avoisinant 90 millions d'euros. Portant sur de nombreuses références tant en titane qu'en aluminium pour les programmes monocouloirs récents de l'Airbus A220 et du Boeing 737 MAX, ces deux contrats mobilisent l'ensemble des métiers du groupe et impliquent plusieurs de ses sites majeurs en France et à l'étranger. La durée des deux contrats s'étend jusqu'en 2032 et les ramp-up de production sont respectivement programmés sur le deuxième semestre 2024 et en 2026.



Partouche

Le spécialiste des jeux publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Société Générale

Société Générale a débuté le 27 mai un programme de rachat d'actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant maximum de 279,8 millions d'euros. Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l'Assemblée Générale du 22 mai 2024 ainsi qu'en conformité avec le Règlement Abus de marché.



Vinci

Qatar Holding LLC a remis à la disposition du groupe Vinci le mandat d'administrateur qu'il détenait depuis le vote en assemblée générale le 6 mai 2010. Cette démission prend effet le 10 juin. Qatar Holding LLC était devenu administrateur du groupe après le transfert du capital de l'entreprise Cegelec au sein de Vinci.