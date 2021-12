Groupe Partouche : Partouche continue de pâtir des restrictions sanitaires

Partouche cède 2,23% à 17,50 euros jeudi, au lendemain de son point d’activité pour le quatrième trimestre de son exercice 2020-2021 (août à octobre). Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a communiqué hier soir un chiffre d’affaires de 94,3 millions d’euros sur la période, soit une très légère hausse de 0,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent malgré une base de comparaison favorable. En effet, le T4 2020 avait été fortement perturbé par la pandémie de Covid-19 qui avait entrainé la fermeture progressive de l’ensemble des casinos français en octobre.



Au cours du quatrième trimestre 2021, l'ensemble des casinos sont restés ouverts avec cependant des contraintes pesant sur leur fréquentation, comme l'obligation du pass sanitaire en France et en Suisse, ou l'instauration d'un couvre-feu en Tunisie.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, Partouche a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 25,6% à 255,7 millions d'euros, mais affirme avoir démontré une " bonne résistance " malgré plus de 6,5 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire.



" Le recul de l'activité, inhérente à la pandémie, entrainera mécaniquement une baisse des résultats annuels ", a toutefois prévenu le groupe, qui publiera ses résultats annuels le 26 janvier prochain.