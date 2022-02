Groupe Partouche : Partouche réagit à son éviction de chez Laurent au profit de Paris Society

Dans un communiqué, le Groupe Partouche explique avoir eu la surprise d'apprendre par la presse que la concession du restaurant Le Laurent, qu'il exploite actuellement, pourrait être attribuée par la Ville de Paris à Mathieu Pacaud et au groupe Paris Society dirigé par Laurent de Gourcuff. Cette perspective est confirmée par l'exposé des motifs du projet de délibération soumise au vote du conseil de Paris le 8 février prochain et publié sur le site de la Ville de Paris, qui précise que l'offre remise par Groupe Partouche a été considérée comme irrégulière et n'a donc pas été analysée.



Comme demandé par la ville dans la consultation, cette offre proposait d'exploiter un Restaurant au sein de l'établissement, ainsi qu'à titre d'activité annexe, un Club de jeux. Groupe Partouche s'engageait à acquitter une redevance bien supérieure, de plus de 40% au niveau de la redevance garantie, à celle du groupement qui pourrait être attributaire.



La Ville de Paris qualifie d'irrégulière l'offre du Groupe Partouche car il existe une incertitude sur la pérennité de l'activité de Club de jeux, autorisée aujourd'hui à titre expérimental. S'agissant d'une exploitation aux risques et périls du concessionnaire, Groupe Partouche précise qu'il assumait ce risque dans son offre en maintenant son niveau de redevance garantie même en cas d'aléa à terme sur cette activité.



Selon le groupe Partouche, la position de la ville est d'autant plus incompréhensible que le dossier de consultation de la concession commandait " une activité de café-restaurant, et d'autres activités éventuelles ", et que la ville jusqu'à présent se contentait de refuser une activité de club de jeux au Laurent au seul prétexte que l'objet de la concession précédente, exploitée par Groupe Partouche, ne l'aurait pas permis.



Ce revirement de position apparaît aux yeux du grroupe être un prétexte douteux pour ne pas analyser une offre préservant le patrimoine de la Ville, proposant un projet d'exploitation novateur et bien mieux disant économiquement.



Le groupe Partouche se réserve la possibilité de faire vérifier la légalité de cette consultation afin qu'il soit rétabli dans ses droits légitimes.