Groupe Partouche et Betsson AB annoncent un partenariat

pour le lancement de services de jeux en ligne en Belgique

Paris, le 15 juin 2023, à 7h30

Groupe Partouche, casinotier français leader dans le domaine, coté en bourse sur Euronext (PARP), et Betsson AB, leader de jeux en ligne, coté au Nasdaq Stockholm Mid Cap (BETS), ont le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique visant à offrir des jeux de casinos en ligne sur le marché régulé belge via le Casino de Middelkerke qui appartient au Groupe Partouche.

Ce partenariat s'appuiera sur l'expertise de Betsson dans le secteur des jeux en ligne et sur le leadership du Groupe Partouche sur le marché des casinos en dur pour proposer une offre de jeux de casinos en ligne attrayante et adaptée au marché belge. Cette offre devrait être lancée en 2023 sous réserve de l'obtention officielle de la licence nécessaire.

Groupe Partouche exploite des casinos en dur en France et en Suisse ainsi qu’une licence de casino terrestre en Belgique, qui peut être étendue à une licence de casino en ligne. Avec cette licence, une gamme complète de produits de casino en ligne peut être proposée sur le marché belge.

Betsson et Groupe Partouche se sont engagés à développer leur nouvelle collaboration et à explorer d'autres moyens d'élargir le partenariat.

Concernant Betsson AB

Betsson AB est une holding qui investit et gère des entreprises à croissance rapide dans le domaine des jeux en ligne. La société est l'une des plus importantes du secteur des jeux en ligne en Europe et a l'ambition de dépasser le marché, de manière organique et par le biais d'acquisitions. Cela devrait se faire de manière rentable et durable, et avec des adaptations locales. Betsson AB est cotée au Nasdaq Stockholm (BETS B).

Concernant Groupe Partouche

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B (Mid Cap). ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA – Bloomberg : PARP:FP

Pièce jointe