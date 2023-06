Groupe Partouche et Betsson AB lancent des services de jeux en ligne en Belgique

Groupe Partouche, casinotier français coté en bourse sur Euronext, et Betsson AB (leader de jeux en ligne, coté au Nasdaq Stockholm Mid Cap), ont annoncé un partenariat stratégique visant à offrir des jeux de casinos en ligne sur le marché régulé belge via le Casino de Middelkerke qui appartient au Groupe Partouche. Cette offre devrait être lancée en 2023 sous réserve de l'obtention officielle de la licence nécessaire. Betsson et Groupe Partouche se sont engagés à développer leur nouvelle collaboration et à explorer d'autres moyens d'élargir le partenariat.



Groupe Partouche exploite des casinos en dur en France et en Suisse ainsi qu'une licence de casino terrestre en Belgique, qui peut être étendue à une licence de casino en ligne. Avec cette licence, une gamme complète de produits de casino en ligne peut être proposée sur le marché belge.