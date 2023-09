Groupe Partouche est le 1er exploitant de casinos français. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de jeux (90,4%) : jeux de table, machines à sous (4 861 machines détenues en France à fin octobre 2022), etc. Le groupe développe également une activité d'exploitation de jeux et de paris en ligne ; - hôtellerie (6,4%) ; - autres (3,2%) : notamment gestion immobilière. A fin octobre 2022, le groupe exploite 41 casinos implantés en France (38), en Suisse (2) et en Tunisie. 90% du CA est réalisé en France.

Secteur Casinos et jeux