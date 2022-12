Paris (awp/afp) - Le groupe de casinos Partouche a renoué avec son niveau d'activité pré-Covid en 2021/22, profitant d'un très bon dernier trimestre, grâce à "l'envie de se divertir" de la clientèle, au sortir de la crise sanitaire.

De novembre 2021 à octobre 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 388,8 millions d'euros, en légère croissance de 2% par rapport à son dernier exercice pré-Covid, en 2018/19, précise un communiqué.

Comparé à l'exercice précédent, la progression est de 52%. L'exercice comptable des casinos débute avec la saison des jeux le 1er novembre et se termine le 31 octobre.

"Depuis la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires relatives aux Covid-19 sur l'ensemble des zones géographiques, et plus particulièrement en France à la mi-mars 2022, les activités du groupe enregistrent une croissance soutenue et régulière", commente Partouche dans son communiqué.

Le groupe de casinos a bénéficié en particulier d'une "'très bonne dynamique au quatrième trimestre", avec un chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de l'exercice qui s'affiche à 100,7 millions d'euros, en hausse de 6,7% sur un an.

Sur ce quatrième trimestre, le produit brut des jeux (PBJ), indicateur-clé du secteur (différence entre les mises des joueurs et leurs gains) s'établit en hausse de 20,3% à 178,8 millions d'euros, en croissance de 8,3% par rapport à l'avant-crise sanitaire.

En France, le PBJ au 4ème trimestre augmente de "21,3% sur un an à 162,3 millions d'euros, porté par toutes les formes de jeux (+18,1% pour les machines à sous, +44,4% pour les jeux de table non électroniques et +28,1% pour les formes électroniques de jeux)", précise Partouche.

"Les gens ont envie de sortir de chez eux, de venir se divertir, c'était déjà le cas l'année dernière alors qu'on était dans des phases compliquées (liées à la gestion de la crise sanitaire, NDLR) mais là le Réveillon va faire le plein, les gens ont envie de retrouver de la légèreté et des instants festifs", a déclaré à l'AFP le président du directoire, Fabrice Paire.

"On devrait être dans quelque chose de très satisfaisant, comme en 2019", en termes d'activité lors des fêtes de fin d'année, complète-t-il, alors que les animations (concerts...) dans les établissements du groupe, font aussi à nouveau le plein.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 24 janvier après-Bourse.

