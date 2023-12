Partouche : hausse de 9% du CA annuel

La chaine de casinos Partouche affiche un chiffre d'affaires annuel 2023 de 423,8 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport l'exercice précédent, pour un produit brut des jeux (PBJ) en croissance de 10,2% à 701,5 millions.



Si l'intégralité de l'exercice 2023 s'est déroulé dans des conditions d'exploitation normales depuis la survenue de l'épidémie de Covid 19 début 2020, le groupe souligne qu'il opère depuis 'dans un environnement inflationniste et de remontée des taux d'intérêt'.



Par ailleurs, Partouche indique que son Casino du Lac Meyrin, en Suisse, a obtenu l'agrément du Conseil fédéral pour le renouvellement de sa concession d'exploitation de maison de jeu et de son site de jeu en ligne pour vingt ans à dater du 1er janvier 2025.



