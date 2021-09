Partouche a réalisé mercredi soir son point d’activité pour le troisième trimestre de son exercice 2020-2021. Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a réalisé un chiffre d’affaires de 114,2 millions d’euros entre mai et juillet 2021, soit une hausse de 73,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent et de 8,9 % par rapport à son niveau pré-crise. Après l’arrêt de l’essentiel des activités du groupe sur l’ensemble du premier semestre en raison de la pandémie de Covid 19, celles-ci ont repris progressivement au cours du troisième trimestre.



Malgré cette performance très satisfaisante, compte tenu des 6 mois de fermeture sur la période novembre-juillet 2021, le chiffre d'affaires cumulé à 9 mois est en baisse de 35,3 % à 161,4 millions d'euros.



Le prochain rendez-vous pour Partouche sera la publication du chiffre d'affaires annuel, le 15 décembre prochain.