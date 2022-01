Partouche : les comptes annuels de nouveau fortement dégradés par la crise sanitaire

Partouche a dévoilé mercredi soir ses résultats au titre de son exercice 2020-2021 (clos fin octobre). Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a accusé une perte nette (part du groupe) de 51,9 millions d’euros, à comparer avec une perte nette de 17,4 millions d’euros lors de l’exercice 2019-2020. Pour sa part, l’Ebitda s’élève à 13 millions d’euros (-74,7%), soit une marge de 5,1 % du chiffre d’affaires (contre 14,9% un an plus tôt). Enfin, le chiffre d'affaires (déjà publié) ressort à 255,7 millions d'euros (-25,6%).



L'exercice 2020-2021 a été très fortement marqué par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, qui a contraint le groupe à arrêter l'essentiel de ses activités sur une période un peu plus longue que le premier semestre de l'exercice.



Cela a représenté, sauf exceptions, environ 6,5 mois de fermeture pour tous les casinos du groupe sur l'exercice 2020-2021, contre une durée cumulée de fermeture des établissements de l'ordre de 3 mois au cours de l'exercice précédent.



Le groupe souligne que l'activité s'est redressée sur la deuxième partie de l'exercice.



Concernant ses perspectives, le groupe entend reprendre ses investissements sur le parc existant. Ainsi, le casino d'Hyères sera partiellement rénové, comme prévu dans sa DSP, d'ici à 2024 ; et des réaménagements sont prévus pour les casinos de Saint Amand-les-Eaux, Forges-les-Eaux, La Tour-de-Salvagny, Annemasse, Palavas et La Grande Motte.



Le prochain rendez-vous pour Partouche sera la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021-2022 (novembre à janvier), le 8 mars prochain.