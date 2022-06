Partouche : les contraintes sanitaires continuent de peser sur la fréquentation

Partouche a réalisé mardi soir son point d’activité pour le deuxième trimestre de son exercice 2021-2022. Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 89,1 millions d’euros entre février et avril 2022. S’il est multiplié par 3,8 sur un an, il affiche toujours un recul de 15,4% par rapport à son niveau pré-crise (2019). Si tous les casinos étaient du groupe étaient ouverts, Partouche dit continuer de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pèsent sur leur fréquentation.



La fréquentation s'inscrit ainsi en baisse de 19,7% par rapport à son niveau pré-crise. Partouche souligne que la baisse de la fréquentation s'est atténuée depuis la levée du passe vaccinal (-13,7% entre le 14 mars et le 30 avril 2022 par rapport à la même période en 2019). De son côté, le panier moyen a progressé de 20,8% à 89 euros.



Le prochain rendez-vous avec Partouche, sera la publication des résultats semestriels, le 28 juin prochain.