Partouche : recul du chiffre d'affaires annuel de 20,8%

Le groupe Partouche présente aujourd'hui ses résultats annuels au titre de l'exercice 2019/2020.



Dans un contexte de crise sanitaire, le chiffre d'affaires consolidé affiche un repli de 20,8% par rapport à l'exercice précédent, à 343,5 ME.



L'EBITDA s'établit à 51,2 ME - contre 75,7 ME un an plus tôt - pour un résultat net à -15,2 ME. L'an dernier le groupe avait enregistré un bénéfice de 25 ME.



Le groupe Partouche annonce toutefois disposer 'd'une structure financière solide' et prévoit d'enrichir son offre et de rénover son parc de casinos afin 'd'améliorer ses performances'.



