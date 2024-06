Partouche : résultat net en repli en 2023-24

Partouche publie un résultat net de 7,1 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24 (novembre 2023 à avril 2024), contre 18,8 millions un an auparavant, avec un EBITDA en baisse de 4% à 41 millions, soit 18,6% du CA.



La bonne dynamique de l'activité du groupe de casinos sur le semestre s'est matérialisée par un Produit Brut des Jeux (PBJ) en hausse de 1,7% à 346,9 millions d'euros et un chiffre d'affaires (CA) en hausse de 2,3% à 220,6 millions.



Avec une trésorerie nette de prélèvements de 89,8 millions d'euros et un endettement net de 81,2 millions, Partouche estime que sa structure financière est 'saine et solide, lui permettant de poursuivre son programme d'investissements de croissance'.



