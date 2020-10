GROUPE PARTOUCHE : Covid-19 - Reconfinement et fermeture des casinos

Covid-19 - Reconfinement

Fermeture des casinos

Paris, le 30 octobre 2020, à 7h

Suite aux annonces gouvernementales, l’ensemble des casinos français du Groupe sont fermés depuis jeudi 29 octobre à minuit, et jusqu’au 1er décembre en l’état des dispositions prises.

A l’international, le casino de Crans-Montana (Suisse) a fermé le 21 octobre au soir et celui d’Ostende (Belgique) le 28 octobre au soir.

Ceux de Meyrin (Suisse) et Djerba (Tunisie) respectent tous deux les couvre-feux imposés localement.

A l’exception de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, les hôtels auront tous fermé d’ici la fin du week-end.

Les restaurants du Groupe sont également fermés.

