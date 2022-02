GROUPE PARTOUCHE : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2021

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2021

Le document d’enregistrement universel 2021 de Groupe Partouche a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 février 2022, sous le numéro D.22-0041.

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site internet de la société www.groupepartouche.com, ainsi que sur le site internet de l’AMF www.amf-france.org.

Il comprend notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur l’organisation et les procédures de contrôle interne, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

INFORMATIONS FINANCIERES

Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45 – Fax : 01.47.64.19.20

Valérie Fort, Directrice Financière info-finance@partouche.com

