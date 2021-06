GROUPE PARTOUCHE : Annonce du partenariat au sein du consortium lauréat pour l'exploitation d'un « Resort intégré » au Japon

Paris, le 7 juin 2021, à 18h

Groupe Partouche participera au consortium désigné lauréat par la préfecture de Wakayama (Japon) pour développer un Resort Intégré (IR, « Integrated Resort »).



Clairvest Neem Ventures, lauréat de l’appel d’offre, a annoncé la sélection de Groupe Partouche dans le communiqué traduit du japonais annexé ci-après.

Emis à partir de Tokyo, Toronto and Paris

7 juin 2021



Clairvest Neem Ventures annonce son partenariat avec Wakayama IR, AMSE Resorts Japan et Groupe Partouche

Clairvest Neem Ventures K.K. (Clairvest) a le plaisir d’annoncer la participation de AMSE Resorts Japon AMSE) et du Groupe Partouche en qualité de membres principaux dans le consortium de développement et d’opérations pour la marina de la ville de Wakayama, un resort intégré de classe mondiale (IR, Integrated Resort). Avec la participation d’AMSE et du Groupe Partouche, nous aurons l’expertise combinée des deux équipes les plus expérimentées dans le monde, en matière de développement et de gestion IR ainsi que du plus important opérateur de jeux et de complexes hôteliers en Europe.

« Nous partageons avec nos deux partenaires une vision commune du programme national IR au Japon et sommes convaincus que ce partenariat contribuera à renforcer la reprise économique après la pandémie du Covid-19, grâce à une augmentation de la clientèle internationale ainsi qu’une affluence significative dans la préfecture de Wakayama et la région de Kansai », selon Jeff Parr de Clairvest Neem Ventures.

AMSE est soutenu par William Weidner, ancien président et CEO de Las Vegas Sands Corp. (LVS), et son équipe de Global Gaming Asset Management LLC, par Bradley Stone, ancien président des opérations et constructions internationales chez LVS, et par Garry Saunders, ancien directeur des opérations de Melco Resorts & Entertainment et vice-président des opérations à l’international de LVS, ainsi que par Mario Ho, entrepreneur d’Esports.

Mr. Weidner et son équipe ont créé et géré les plus iconiques des IR dans le monde, notamment le spectaculaire Marina Bay Sands de Singapour ainsi que la majorité des actifs de LVS à Macau et aux Etats-Unis. Leur expertise et leur expérience apportent une nouvelle dimension dans la sophistication sur la scène des IR japonais et s’ajoutent ainsi à notre large éventail de partenaires de développement et d’exploitation on et offshore.

Mr. Ho qui possède une expérience entrepreneuriale en technologie, en édition de jeux numériques via iDreamsky et Esports, et qui a également créé un des plus grands clubs Esports en Asie, contribuera au Wakayama IR par le développement de l’infrastructure Esports tant au niveau du software que du hardware. Mr. Mario Ho a déclaré : « avec notre équipe et le Wakayama IR comme base principale des différents clubs, nous espérons faire de Wakayama le centre Esports du Japon ».

Groupe Partouche, l’opérateur de jeux du consortium, possède une longue expérience dans l’exploitation des salles de jeux et une grande tradition d’hospitalité en Europe, y compris sur de multiples sites historiques connus et les plus beaux et importants établissements de jeux français, à Paris, Nice, Cannes, Aix-en-Provence et en Suisse. Le Groupe détient une grande expertise dans les réglementations transfrontalières complexes, gérant ainsi un total de 42 autorisations de jeux. Son expérience commerciale diversifiée inclut notamment la gestion d’hôtels, de restaurants, de complexes de golf, de centres thermaux et de plages. Patrick Partouche, Président du Conseil de Surveillance, s’est impliqué personnellement et a porté l’intérêt du Groupe dès le début dans le processus de développement d’IR au Japon.

Les expériences combinées de tous ces partenaires conjuguées avec la dynamique de la région et le support de la réglementation permettront à Clairvest Neem de créer ce qui sera la prochaine destination internationale IR.

A propos de Clairvest Group Inc.

La mission de Clairvest Group Inc. est de trouver des partenariats avec des investisseurs, des gouvernements et des entrepreneurs qui mèneraient à l’élaboration d’affaires stratégiques et significatives. Fondé en 1987 par un groupe à succès d’entrepreneurs canadiens, Clairvest Group Inc. est une société des plus performantes dans la gestion de capitaux propres. L’équipe actuelle de direction de Clairvest Group Inc. a concrétisé 30 différents partenariats dans des établissements de jeux en dur et des centres de loisirs au Canada, aux Etats-Unis et au Chili.

A propos d’AMSE Resorts Japan Ltd.

AMSE Resorts est une compagnie de développement et de gestion d’IR basée au Japon. Elle représente les intérêts de William Weidner et sa famille, Global Gaming Asset Management LLC, Mario Ho, Shinken Tsumura and Eddie Woo.

A propos du Groupe Partouche

Fondé en 1973, Groupe Partouche est actuellement le leader européen du secteur des jeux, de l’accueil de la clientèle et de la restauration. Coté en bourse sur Euronext Paris, il exploite des établissements de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des complexes de golf. Le Groupe gère 42 casinos. Il est reconnu sur le marché pour ses innovations, renforçant son leadership et améliorant sa rentabilité.

[Communiqué de presse traduit du japonais. En cas de conflit d’interprétation, la version japonaise prévaut]

