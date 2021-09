Groupe Pizzorno Environnement : A suivre aujourd'hui

Pizzorno Environnement a enregistré une activité en progression de 6,5% à 100,5 millions d'euros au premier semestre 2021. L'activité Propreté est ressortie en hausse de 3,8% à 80,8 millions d'euros, portée par le démarrage des nouveaux contrats de collecte et de nettoiements remportés en début d’année. L'activité Traitement-Valorisation a affiché un chiffre d’affaires en forte croissance de 19,2% à 19,7 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l’exercice, tirée par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.



Au regard du bon niveau d'activité constaté sur le premier semestre de l'exercice en cours sur l'ensemble des métiers du groupe, Pizzorno Environnement a confirmé son anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 millions d'euros et 205 millions d'euros associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un excédent brut d'exploitation entre 30 et 35 millions d'euros avec des investissements de l'ordre de 28 à 30 millions d'euros.