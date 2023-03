Groupe Pizzorno Environnement : A suivre aujourd'hui

Au titre de l'exercice 2022, Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 226,9 millions d'euros, en progression de 8,9% par rapport à 2021. Cette performance s'appuie sur la dynamique des deux métiers du Groupe. L'activité Propreté ressort en croissance de 7,5% à 174,8 millions d'euros, « portée à la fois par un excellent taux de renouvellement de contrats et la conquête de nouveaux territoires ». L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires en progression de 13,9% à 52 millions d'euros sur l'exercice.



Cette progression de l'activité Traitement-Valorisation est tirée, entre autres, par la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt.



Au 31 décembre 2022, Pizzorno Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 743 millions d'euros.



Quant à ses perspectives 2023, Pizzorno Environnement entend bénéficier des derniers développements en termes de renouvellement de contrats. Il s'agit notamment d'un marché de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables, ainsi que fourniture, maintenance et lavage des contenants de collecte pour le SIVED NG (Région PACA) pour un montant total de 14,6 millions d'euros sur 2 ans.