Groupe Pizzorno Environnement figure parmi les principaux prestataires français de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit : - collecte, transport, tri et nettoiement de déchets (78,7%) : collecte d'ordures ménagères, commerciales et industrielles, prestations de transfert par compaction, par pressage ou par transport en camions, mise à disposition de caissons auprès d'industriels pour évacuer les déchets vers des plates-formes de pré tri, etc. En outre, le groupe propose des prestations d'assainissement (curage d'égouts et de fosses septiques, entretien de réseaux d'eaux propres et sales, pompage de cuves, de caves et d'autres sites inondés, etc.) et de nettoyage industriel (entretien de locaux, de centres commerciaux, de bureaux et de bâtiments publics) ; - traitement des déchets (21,3%) : exploitation d'installations de stockage et de traitement des ordures ménagères, des déchets industriels, des boues et des mâchefers. La répartition géographique du CA est la suivante : France (98,2%) et Maroc (1,8%).