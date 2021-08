Groupe Pizzorno Environnement : Les familles Pizzorno-Devalle et Petithuguenin engagent un partenariat stratégique long terme

Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour Pizzorno, les dirigeants du groupe et son principal actionnaire ont annoncé leur association avec le groupe Paprec. Afin de renforcer leurs liens, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société Pizzorno Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires vis-à-vis de Pizzorno Environnement.



L'investissement de Paprec vise à doter le groupe d'un nouvel actionnaire long terme, capable de l'accompagner dans son développement au travers d'expertises communes, dans une dynamique de partenariat avec l'équipe dirigeante de la société et les actionnaires familiaux.



À l'issue de cette opération, qui devrait intervenir, sous réserve de l'obtention préalable d'une décision de l'Autorité des marchés financiers, à l'automne 2021, les actionnaires familiaux conserveront une participation majoritaire de Pizzorno Environnement.



Dans le cadre du pacte d'actionnaires, il est prévu que Paprec bénéficiera d'un siège au Conseil d'administration ainsi que d'un droit de préemption en cas de cession de titres par la famille Pizzorno-Devalle.



De son côté, la famille Pizzorno-Devalle disposera de la faculté de lui transférer à terme, si elle le souhaite, le contrôle de la société (sous condition d'obtention des autorisations réglementaires requises).