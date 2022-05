Groupe Pizzorno Environnement : Mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2021

PIZZORNO Environnement annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Il comprend notamment :

Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021 ;

Le rapport de gestion 2021 et le rapport sur la performance extra-financière ;

Les différents rapports des commissaires aux comptes ;

Le rapport du Président du Conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;

Les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.pizzorno.com dans la rubrique « Finances »

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie près de 3 000 personnes et traite plus d'1,8 millions de tonnes de déchets sur ses installations de valorisation et de traitement.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74413-gpe-mad-rfa-2021-vdef.pdf

