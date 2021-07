Groupe Pizzorno Environnement : Rapport DPEF 2020

EDITORIAL

Cela fait maintenant plus d'un an que notre pays est confronté à la pandémie mondiale liée à la Covid-19. Nos pensées vont à toutes celles et ceux qui ont été touchés

personnellement. Cette crise sanitaire a mis en lumière de nombreux métiers, parfois oubliés ou restant dans l'ombre, et les agents de collecte et de propreté font partie de ces professionnels reconnus comme essentiels, dont l'engagement a suscité l'admiration et la reconnaissance de nos concitoyens. Il s'agit de tous nos collaborateurs, dont les actions sur le terrain, dans les agences et au siège, ont permis de ne pas ajouter l'insalubrité à la crise sanitaire. La force de PIZZORNO Environnement réside dans ses professionnels engagés et responsables, qui confirment chaque jour l'engagement pris il y a 45 ans de porter l'intérêt général au plus haut. Nous voulons les remercier ici encore d'avoir répondu présent malgré les difficultés.

Les effets causés par cette crise accélèrent les changements en cours, en particulier dans la lutte contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. Notre Groupe a choisi d'aller plus loin dans ses initiatives en faveur des nouvelles technologies et de la maitrise de nouveaux métiers, afin de consolider et d'étendre nos compétences en tant qu'acteur majeur et innovant du secteur au service d'une économie circulaire toujours plus vertueuse. Nos valeurs continuent de nous guider dans cette trajectoire : exigence, responsabilité, proximité et innovation.

L'engagement du Groupe en faveur d'un développement durable se reflète dans notre adhésion, depuis 2008, au Global Compact des

Nations Unies et dans notre promesse renouvelée d'en mettre en œuvre les 10 principes. Cet engagement se traduit également par notre contribution aux Objectifs de Développement Durable de l'Organisation des Nations Unies à travers les 4 axes de notre politique

de responsabilité sociale d'entreprise : construire des relations de confiance et durables, innover au service de la transition énergétique, valoriser les Hommes et l'emploi et agir pour le cadre de vie des territoires.

Le Groupe est pleinement engagé dans sa stratégie de fidélisation des clients et de recentrage de ses activités en France. Fier de son histoire et fort de ses 3 000 collaborateurs, PIZZORNO Environnement est plus que jamais engagé auprès des territoires pour les accompagner dans leur transition écologique, au service du citoyen et de la planète.

Frédéric DEVALLE

Directeur Général