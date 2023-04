Groupe Pizzorno Environnement : Résultats annuels 2022

Chiffre d'affaires 2022 en progression de 8,9% à 226,9 M€

Solidité de la performance opérationnelle

Forte hausse du résultat net part du Groupe à 18,4 M€

Une structure financière renforcée

Des relations clients de confiance et durables avec le renouvellement de contrats majeurs pour près de 150 M€

Bonne dynamique commerciale avec un carnet de commandes[1] à 935 M€ à fin mars 2023

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 25 avril 2023. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport financier 2022 sera publié dans les prochains jours.

Données consolidées en M€ 2021 2022 Chiffre d'affaires 208,3 226,9 Dont propreté 162,6 174,8 Dont traitement-Valorisation 45,7 52,0 Excédent Brut d'Exploitation (EBE)[2] 49,3 47,4 En % du CA 23,7 % 20,9 % Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (29,0) (33,5) Résultat opérationnel 20,3 13,9 Coût de l'endettement financier net (0,7) (0,6) Autres produits et charges financiers (3,9) 11,1 I.S. (6,1) (5,8) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net de l'ensemble consolidé 9,6 18,5 Résultat net part du Groupe 9,5 18,4 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements 13,3 37,6 Capacité d'Autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 41,3 42,7



Une dynamique forte en 2022 sur l'ensemble des métiers du Groupe

À l'issue de l'exercice 2022, PIZZORNO Environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 226,9 M€, en progression de 8,9% par rapport à 2021. Les 2 pôles d'activité, Propreté et Traitement-Valorisation sont respectivement en croissance de 7,5% et 13,9%, portée notamment par le démarrage du plus important contrat de collecte de l'histoire du Groupe pour le compte de la Métropole Européenne de Lille et la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt.



Solidité de la performance opérationnelle dans un contexte de démarrage de nouveaux contrats structurants pour le Groupe

L'Excédent Brut d'Exploitation atteint 47,4 M€ en 2022, soit 20,9% du chiffre d'affaires, reflétant d'une part, une reprise soutenue des investissements de démarrage de nouveaux contrats (Aix Miramas et Lille) et de renouvellement de flotte et d'autre part, des effets de l'inflation non répercutés en intégralité sur cet exercice. Rapporté à une base de comparaison plus normative[3], soit hors éléments exceptionnels et non récurrents comptabilisés à hauteur de 5,8 M€ en 2021 (indemnisations reçues dans le cadre de transactions), l'Excédent Brut d'Exploitation est en hausse de 3,9 M€.

Le résultat opérationnel ressort à 13,9 M€ contre 20,3 M€ un an auparavant. Il intègre, entre autres, -9,1 M€ de dotations aux dépréciations et provisions, en hausse de 4,0 M€ essentiellement liée à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire afin de tenir compte de la hausse des coûts de post-exploitation (sites du Balançan et Roumagayrol),

Le coût de l'endettement financier net 2022 est quasi-stable à -0,6 M€. Les autres produits et charges financiers (+11,1 M€) bénéficient, dans le cadre des provisions pour suivi trentenaire, d'un effet de désactualisation significatif (+9,7 M€), sans effet cash, en raison de l'évolution des taux OAT à 15 ans sur la période (0,37% au 31 décembre 2021 et 3,24% au 31 décembre 2022).

Enfin, après prise en compte de la charge d'impôts (-5,8 M€), le bénéfice net part du Groupe s'élève à 18,4 M€ contre 9,5 M€ sur l'exercice précédent.



Une structure financière renforcée

En 2022, le Groupe a dégagé une capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 42,7 M€ contre 41,3 M€ un an auparavant.

PIZZORNO Environnement bénéficie d'une structure financière très solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 61,1 M€ contre 53,3 M€ au 31 décembre 2021. L'endettement financier net, en baisse sur la période, s'élève à 20,7 M€ et les fonds propres du Groupe à 86,7 M€, représentant un ratio de gearing de 23,9% en 2022, en diminution de 10 points par rapport à fin décembre 2021.



Versement d'un dividende

Sur la base des résultats annuels 2022, le Conseil d'Administration a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en juin prochain, le versement d'un dividende de 1 € par action.



Perspectives et développements

Au cours de l'année 2023, le Groupe bénéficiera en année pleine du plus important contrat de collecte du Groupe pour le compte de la Métropole Européenne de Lille (161 M€ sur 7 ans).

À la suite d'un appel d'offres comprenant différentes prestations, la ville de Marseille a attribué au Groupe, plusieurs lots de collecte, de propreté, de traitement et valorisation pour un montant de 20 M€ sur 4 ans. Ce développement est un nouveau succès pour le Groupe dans les Bouches-du-Rhône après les contrats de collecte remportés en 2022 sur 13 communes des territoires de Miramas et Saint-Cannat de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Dernièrement, la métropole Toulon Provence Méditerranée a renouvelé sa confiance à PIZZORNO Environnement pour la collecte des déchets et la propreté de la ville de Toulon, représentant un montant de 126 M€ sur 6 ans.

Afin de répondre aux objectifs de réduction des rejets atmosphériques induits par la mise en place de la ZFE[4] toulonnaise, PIZZORNO environnement a fait le choix de faire fonctionner l'ensemble de sa nouvelle flotte de véhicules de collecte poids lourds au B100, carburant 100% français d'origine végétale (colza). Cette alternative au gasoil permet de bénéficier de la vignette « crit'air 1 ». Les véhicules affectés à la propreté urbaine sont également entièrement renouvelés et près de la moitié sont électriques. PIZZORNO Environnement poursuit ainsi son engagement en faveur d'une mobilité responsable, 23% de ses véhicules en service en France sont à faibles ou très faibles émissions.

Ainsi, au 31 mars 2023, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 935 M€.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 500 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

[1] Incluant 51% de l'activité Zephire

[2] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[3] Excédent Brut d'Exploitation 2021 retraité - Données non auditées

[4] Zones à Faibles Emissions

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nG5wlppolGjFyW5pk5xnnGlra2homZada5LHm2Nxk52cZ2xkym9haMaYZnBqmmhn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79531-gpe_ra_2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews