L'essentiel :

- Paprec Group a déposé une offre publique d'achat simplifiée au prix de 62,50 EUR par action.

- Le Conseil d'administration de Groupe Pizzorno Environnement a rendu un avis favorable à l'unanimité.

- L'expert indépendant Crowe HAF juge le prix équitable pour les actionnaires minoritaires.



Le 29 juillet 2026, Groupe Pizzorno Environnement (GPE) a déposé un projet de note en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée (OPA) initiée par Paprec Group. Cette offre, au prix de 62,50 euros par action, vise l'intégralité des actions non détenues par le groupe Paprec et ses alliés, représentant 24,78% du capital et 17,57% des droits de vote de la société.



Paprec Group, filiale de Paprec Holding, a acquis le 9 juin 2026 un bloc de 1.225.617 actions, soit 30,64% du capital, auprès de la Famille Pizzorno-Devalle, au prix de 62,50 euros par action. Cette acquisition a conduit au franchissement des seuils de 30% du capital et des droits de vote, déclenchant l'obligation de déposer une offre publique d'achat. À l'issue de l'OPA, Paprec Group et ses partenaires détiendront 75,22% du capital et 82,43% des droits de vote.



Le Conseil d'administration de Groupe Pizzorno Environnement, réuni le 28 juillet 2026, a rendu un avis motivé favorable à l'unanimité sur l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés. Le cabinet Crowe HAF, désigné expert indépendant, a estimé le prix de 62,50 euros par action équitable, soulignant qu'il présente une prime de 10,2% par rapport à la valeur issue de la méthode des flux de trésorerie actualisés et des primes comprises entre 6,0% et 19,2% selon les autres méthodes d'évaluation.



L'offre est facultative et ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire, permettant aux actionnaires de conserver leurs titres s'ils le souhaitent. Le groupe Paprec a également indiqué ne pas avoir l'intention de fusionner la société ou de déposer une nouvelle offre publique dans les douze mois suivant la décision de conformité de l'AMF.



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