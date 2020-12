PIZZORNO ENVIRONNEMENT : LCM Midcap Partners reste à l'Achat

LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 26 euros. Le groupe a confirmé ses bonnes perspectives pour l'année en cours et surtout ses excellentes perspectives de rebond pour l'année à venir, souligne le broker. Cette confiance, qui permet au groupe de renouer avec l'exercice de guidance, est le fruit du travail de rationalisation des contrats opéré depuis plusieurs années ainsi que des développements dans desfilières de traitement toujours plus vertes comme le récent développement avec l'écopôle de Pierrefeu, a salué le courtier.