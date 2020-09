PIZZORNO ENVIRONNEMENT : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 26 euros sur Pizzorno Environnement. Le groupe a annoncé la mise en service d'un nouveau casier de stockage de déchets non dangereux de son site de Pierrefeudu-Var. Cette étape majeure, réalisée après dix mois de travaux, permettra au groupe d'accueillir jusqu'à 135 000 tonnes de déchets par an sur une période de dix-huit ans. Axe majeure de la remontée des marges du groupe, la mise en service de ce site confirme les prévisions du broker et la pérennité du business model du groupe.