PIZZORNO ENVIRONNEMENT : LCM Midcap Partners reste à l'Achat

LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 26 euros sur Pizzorno Environnement. Le spécialiste de la gestion des poubelles a dévoilé des résultats 2020 qui illustrent, selon le broker, son recentrage sur ses activités les plus rentables et la résilience de son modèle face à la pandémie.



Le message principal que retient le courtier est la confiance réitérée du groupe sur ses objectifs 2021 (nous sommes fin mai donc la visibilité est grande) avec un chiffre d'affaires attendu entre 200 et 205 millions d'euros et un EBE compris entre 30 et 35 millions.



Ces objectifs sont reflétés partiellement dans les prévisions de l'analyste. Le groupe signale par ailleurs l'arrivée de projets structurants dans les domaines des déchets industriels, une poursuite de l'expansion géographique en France ainsi que le déploiement d'une plateforme de biodéchets. Le news flow devrait donc être nourri dans les prochains mois, comprend LCM



Ces éléments ainsi que le statut de cible du groupe dans un marché en consolidation le conduisent à être acheteur du titre.