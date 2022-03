Pizzorno : CA annuel au-dessus de la fourchette cible

Pizzorno Environnement indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 208,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, en progression de 4,8%, performance supérieure à la borne haute de son objectif fixé (entre 200 et 205 millions).



L'activité propreté s'est accrue de 2,3% à 162,6 millions d'euros, tandis que l'activité traitement-valorisation a progressé de 14,9% à 45,7 millions, tirée par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.



Au regard du niveau d'activité 2021 associé à une gestion rigoureuse, son EBE est attendu au-dessus de la fourchette annoncée (entre 30 et 35 millions). Au 31 décembre 2021, Pizzorno revendique un solide carnet de commandes de 629,7 millions d'euros.



