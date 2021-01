Seb : Oddo relève son objectif de cours

Le groupe Seb a publié un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,6%, à 5940 ME, un chiffre toutefois supérieur aux estimations d'Oddo et du consensus, soit 'une excellente performance dans un contexte difficile', juge le bureau d'analyses.



Le 4e trimestre, d'ailleurs, n'affiche qu'un recul limité de 0,5% et, 'compte tenu du dynamisme sur le dernier trimestre, le groupe révise à la hausse ses attentes de Ropa pour 2020 qui devrait être de l'ordre de 600 ME', rapporte le broker.



Oddo maintient donc sa recommandation d'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 195 euros, contre 177 euros précédemment.



