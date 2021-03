Seb : Bank of America entame une couverture à 'achat'

Bank of America (BoA) entame une couverture sur Groupe Seb avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 180 euros, attendant pour 2021 'une année de reprise' avec des croissances de 8% pour les ventes et de 26% pour les bénéfices.



'Seb se traite avec une décote par rapport au marché et nous pensons qu'une forte croissance peut conduire à une réévaluation', juge le broker, qui se dit supérieur aux consensus 2021 de 3% pour les ventes et de 4% pour le résultat opérationnel d'activité.



'La Chine constitue le moteur de la croissance à long terme et nous pensons qu'elle continuera à connaitre une augmentation des ventes à un pourcentage dans le haut de la plage à un chiffre, après une croissance de 17% en 2021', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

