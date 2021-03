GROUPE SEB : Euronext notice – Free allotment of shares

CORPORATE EVENT NOTICE: Attribution gratuite d'actions SEB S.A. PLACE: Paris AVIS N°: PAR_20210225_05136_EUR DATE: 25/02/2021 MARCHE: EURONEXT PARIS

Le Conseil d'Administration de la société SEB S.A., par délibération en date du 23/02/2021, agissant par délégation de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 19/05/2020, a décidé l'attribution gratuite d'actions à raison de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes détenues.

1) Principales caractéristiques de l'attribution gratuite d'actions (code ISIN FR0000121709)

Nombre de titres attribués 5 030 706 actions (code ISIN FR0000121709) Jouissance des actions nouvelles Ces actions seront assimilées dès leur admission aux actions existantes Parité d'attribution Remise de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes Agent Centralisateur BNP Paribas Securities Services TTF N/A

Ex-date 01/03/2021 Record date 02/03/2021 Date de paiement 03/03/2021

Traitement des rompus Méthode mixte COAF EF...

2) Purge du carnet d'ordres Purge du carnet d'ordre : A l'issue de la séance de bourse du 26/02/2021 Renouvellement des ordres : 01/03/2021 Raison : Attribution gratuite

Libellé: S.E.B. ISIN: FR0000121709 Mnémonique: SK 3) Calendrier indicatif

Code Euronext:FR0000121709

Opération d'attribution et admission des actions nouvelles (ex-date) 01/03/2021 Vente des actions formant rompus A partir du 04/03/2021 Fixation du prix d'indemnisation par le centralisateur A partir du 08/03/2021 Publication d'un avis Euronext Paris indiquant le prix d'indemnisation Versement des fonds correspondant à la vente des a ctions formant rompus aux intermédiaires financiers concernés A partir du 08/03/2021 et au plus tard le 02/04/2021

Augmentation du nombre d'actions en circulation

Euronext fait connaître que 5.030.706 actions nouvelles émises par SEB S.A., immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur EURONEXT PARIS à partir du 01/03/2021.

Ancien nombre de titres en circulation: 50.307.064 Nombre de titres à admettre: 5.030.706 Nouveau nombre de titres en circulation: 55.337.770 Origine: Attribution gratuite d'actions

Libellé: S.E.B. ISIN: FR0000121709 Mnémonique: SK

Code Euronext:

FR0000121709

CORPORATE EVENT NOTICE: Bonus issue SEB S.A. LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20210225_05136_EUR DATE: 25/02/2021 MERKET: EURONEXT PARIS

The Board of directors of the company SEB S.A., acting by delegation of the general meeting of shareholders held on DD/MM/20XX, decided on DD/MM/20XX the free allotment of shares at a rate of 1 new share for 20 old shares held.

1) Main characteristics of the free allocation of actions(ISIN FR0000121709)

Number of securities allotted 5 030 706 shares (ISIN FR0000121709) Dividend due date Immediately fungible with already listed securities Allocation parity Delivery of 1 new share for 10 old shares Centralizing agent BNP Paribas Securities Services FTT N/A

Ex-date 01/03/2021 Record date 02/03/2021 Payment date 03/03/2021

Fraction management Mixed method COAF EF...

2) Purge of order book

Cancellation of orders:

26/02/2021 at the end of the trading session