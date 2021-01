Groupe SEB S A : Laissez-vous guider par votre intuition avec KRUPS

KRUPS lance Intuition, une toute nouvelle gamme de machines à café avec broyeur à grains qui promet une expérience inégalée. Avec pour marchés cibles la zone DACH, la Pologne, la Russie, la France, les Pays-Bas et l'Europe centrale, ce lancement est un enjeu stratégique fort pour la marque.

Le marché des machines à café se développe rapidement et plus particulièrement celui des machines à café avec broyeur à grains qui connaît une croissance dynamique. KRUPS, acteur majeur dans cette catégorie, élargit aujourd'hui son offre et lance la gamme Intuition pour répondre aux attentes des « coffee lovers », avertis et exigeants. L'objectif ? Renforcer notre positionnement sur le haut de gamme grâce à une distribution premium en magasin mais aussi en ligne, réassurer les consommateurs sur notre expertise en matière de café avec la garantie d'un résultat parfait en tasse et enfin attirer leur attention à travers une communication disruptive plus aspirationnelle et émotionnelle.

Laissez votre intuition vous guider pour un café parfait, en tout simplicité. C'est la promesse de la marque avec une idée créative portée par le terme « intuition », tant au sens propre (le produit nous guide de manière hyper intuitive) qu'au sens figuré (nos meilleures décisions sont celles qui sont guidées par notre intuition).

Avec Intuition Preference + de KRUPS, plongez dans une expérience café exceptionnelle, du début à la fin L'interface tactile ultra intuitive de la machine s'utilise comme un écran de Smartphone : sélectionner les boissons et entretenir la machine n'a jamais été aussi facile. L'indicateur lumineux vous guide pas à pas pour une utilisation quotidienne sans effort et ultra simplifiée. Vous profitez d'un café toujours savoureux grâce au broyage parfaitement maîtrisé et à la technologie exclusive Quattro Force. Le plus produit ? La possibilité de créer deux profils pour une utilisation ultra personnalisée : affichage de l'écran, boissons favorites en accès direct et couleurs des lumières, c'est vous qui choisissez !



Pour soutenir ce lancement, une large campagne de communication a été déployée : spot TV, mise en avant (PLV) en magasins et activation sur les réseaux sociaux et sites Internet via un kit complet d'assets digitaux (vidéos en ligne, bannières, GIF, stories, landing page, etc.). Fabriquées sur notre site de Mayenne, ces machines 100% « Made in France » bénéficient du label « Produit 10 ans réparabilité. »