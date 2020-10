Groupe SEB S A : Seb prévoit une baisse de 25% à 30% de son résultat opérationnel en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé mardi de nouvelles prévisions quantifiant le repli attendu de ses résultats en 2020 dans le contexte de la crise du Covid-19, après toutefois un léger rebond de ses ventes au troisième trimestre.

Le groupe prévoit pour cette année une baisse de son chiffre d'affaires de 5% à 6%, à taux de change et périmètre constants, avec un effet devises négatif compris entre 200 et 250 millions d'euros.

"Sur cette base, et en tenant compte d'un effet devises négatif légèrement supérieur à 100 millions d'euros en année pleine, ainsi que d'un effet positif des matières premières, le résultat opérationnel d'activité 2020 pourrait être en retrait de 25 à 30% par rapport à 2019", a indiqué Seb dans un communiqué.

Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre en juillet, le groupe avait simplement annoncé prévoir une "baisse marquée" de ses résultats en 2020 dans un contexte de crise sanitaire persistante, sans la chiffrer.

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,79 milliard d'euros, en hausse de 1,1% à parités courantes. A taux de change et périmètre constants, les ventes ont progressé de 4,4%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 1,76 milliard d'euros.

Par type d'activité, "nous enregistrons un retournement de tendance positif pour la division 'Grand Public'. En revanche, notre activité professionnelle reste très difficile du fait des difficultés rencontrées par le secteur des hôtels, restaurants et cafés", a précisé Seb.

Par zones géographiques, Seb a vu ses ventes progresser au troisième trimestre, à taux de change et périmètre constants, de 9,4% en Europe occidentale et de 6% en Asie, tandis que l'activité a augmenté de 8,6% en Amérique du Nord et de 15% en Amérique du Sud.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4,71 milliards d'euros, en baisse de 6,7% à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'est établi à 324 millions d'euros, en baisse de 20,4% en données publiées et de 6,5% à taux de change et périmètre constats.

La dette financière nette s'élevait à 1,97 milliard d'euros au 30 septembre, contre 2,09 milliards d'euros à la fin juin.

