Groupe SEB S A : Seb révise à la hausse son objectif de ROC pour 2020 après un bon quatrième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a revu à la hausse jeudi sa prévision de résultat opérationnel des activités (Ropa) pour 2020, après avoir enregistré une croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre.

"La meilleure dynamique des ventes Grand Public au quatrième trimestre, alimentée aussi par des investissements significatifs en moyens moteurs, devrait se traduire par une baisse du résultat opérationnel d'activité 2020 plus limitée qu'annoncé fin octobre", a indiqué Seb dans un communiqué.

Le résultat opérationnel d'activité (Ropa) de 2020 devrait s'établir à environ 600 millions d'euros, a précisé Seb, soit une baisse de 19% par rapport à 2019. Le groupe prévoyait initialement un recul de 25 à 30% de ce résultat.

Ce montant inclut, "comme prévu, un effet devises négatif légèrement supérieur à 100 millions d'euros, ainsi qu'un effet positif des matières premières", a indiqué Seb dans un communiqué.

Au quatrième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,23 milliards d'euros, en hausse de 2,9% à taux de change et périmètre constants. Les ventes de la division Grand Public ont progressé de 6,2% en organique, portées par le petit électroménager et l'e-commerce, et n'ont pas pâti outre mesure de la mise en place de nouvelles mesures sanitaires dans certaines zones géographiques à partir de la mi-novembre.

Les ventes de la division Activité professionnelle sont restées lourdement affectées par les difficultés du secteur de l'hôtellerie-restauration, et sont ressorties en baisse de 28,5% par rapport au quatrième trimestre 2019.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires de Seb s'est établi à 6,94 milliards d'euros, en baisse de 5,6% en données publiées et de 3,8% à taux de change et périmètre constants.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros au quatrième trimestre, et de 6,87 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année.

