Groupe SEB S A : @jemangepourlefutur, 3 mois pour une alimentation plus saine et durable

La Chaire ANCA, dont le Groupe SEB est partenaire depuis 2018, a lancé début mars sur Instagram un nouveau programme à destination des 18-35 ans @jemangepourlefutur. Ce projet, qui durera 3 mois, a pour vocation de sensibiliser ces jeunes consommateurs à l'adoption d'une alimentation plus saine et durable.

L'alimentation, l'enjeu de demain Depuis toujours, le Groupe SEB défend les valeurs du fait-maison et du plaisir de cuisiner et s'implique dans la sensibilisation de tous les publics à la nutrition comme source de bien-être et de santé. Il s'attache également à concevoir progressivement une offre de produits et de services à impact positif pour la vie des gens et de la planète et à répondre aux attentes actuelles et futures de consommateurs devenus consomm'acteurs. Cet engagement fort pour encourager une alimentation de qualité, à la fois saine, savoureuse et responsable, est porté par le pilier Cuisiner sain et durable de la stratégie de développement durable du Groupe.



Le rôle du Groupe est alors d'accompagner et d'éduquer le consommateur à travers ses produits - on notera le succès des blenders, des autocuiseurs, des friteuses low fat*, des yaourtières, des machines à pain, etc. - et ses services - explosion des assistants culinaires, des applications associées et des sites de recettes. Le Groupe s'est à ce titre engagé à intégrer 30 % de recettes salées en faveur d'une alimentation saine et durable dans tous ses nouveaux produits disposant d'une application d'ici 2023. Pour guider la création de ces recettes, une charte a été développée, notamment sur la base des recommandations du Plan national nutrition santé.



Cette implication santé se déploie également à travers une organisation renforcée par un pôle Sciences de l'alimentation, au sein de la Direction de la Recherche, composé d'ingénieurs agro- alimentaires et d'une nutritionniste, ainsi que par la conduite d'études ethnographiques. Elle se décline par ailleurs à travers de nombreux projets de recherche auxquels le Groupe prend part.



C'est dans cet esprit que le Groupe est devenu partenaire en 2018de la chaire ANCA (Alimentation, nutrition et comportement alimentaire) d'AgroParisTech (France). Elle développe des actions innovantes et ludiques d'éducation alimentaire grâce à des outils pédagogiques nouveaux, souvent basés sur des technologies numériques. * Sans gras / cuisson saine.



Quelles sont les clés pour une alimentation bonne pour la santé et l'environnement ? Par conviction personnelle ou pour raisons de santé, le consommateur souhaite davantage comprendre et maîtriser ce qu'il trouve dans son assiette et quel est l'impact de sa consommation sur l'environnement. Le contexte sanitaire a également renforcé l'engouement pour le fait-maison et les comportements responsables face à l'alimentation.

La Chaire ANCA, chaire partenariale de l'établissement d'enseignement et de recherche AgroParisTech, s'est emparée du sujet et a lancé le 1er mars un nouveau programme immersif et innovant à destination des 18-35 ans, entièrement diffusé sur Instagram @jemangepourlefutur**.



Pendant 12 semaines ils pourront ainsi suivre l'enquête menée par Sasha, une héroïne de fiction, pour comprendre POURQUOI et COMMENT adopter une alimentation plus durable. De ses interrogations à ses rencontres bien réelles, en passant par ses doutes et ses réussites, Sasha partagera son parcours de manière ludique et décalée à ses abonné.es. Des posts et stories aux formats variés seront publiés sur le compte Instagram @jemangepourlefutur : reportages photo/vidéo, témoignages, quiz, sondages, recettes … Son discours franc et direct reprendra les codes d'Instagram et facilitera les échanges avec sa communauté.