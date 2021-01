SEB : activité satisfaisante grâce à une bonne fin d'année 2020

L'action du groupe SEB gagne 0,37% ce matin à la Bourse de Paris, à 161,90 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires 2020 "satisfaisant". Le fabricant de produits électroménagers a en effet fait preuve d'une certaine solidité puisque ses ventes se sont élevées à 6,94 milliards d'euros, en repli, certes, de 5,6%, mais supérieures aux attentes des analystes qui tablaient sur 6,87 milliards. Cela comprend une baisse organique "limitée" à 3,8%, un effet devises de -219 millions d'euros et un effet périmètre (intégration de Storebound en juillet 2020) de +81 millions d'euros.



Après un premier semestre difficile (ventes à -12,7 % et -12,6 % à périmètre et changes constants, ou PCC) en raison des mesures sanitaires, le groupe a renoué avec la croissance sur la seconde partie de l'année (+0,2% dont +3,6% de croissance organique).



Au quatrième trimestre, les ventes se sont établies à 2,228 milliards d'euros, soit en léger repli par rapport à 2019 (-0,5 %) du fait d'effets devises plus pénalisants (-109 millions d'euros). En revanche, la croissance organique a atteint +2,9% à PCC (après +4,4% au troisième trimestre) et a été plus soutenue qu'anticipé, en particulier en fin de période.



Cette progression est notamment liée à la bonne dynamique de l'activité Grand Public, en hausse organique de 6,2% au dernier trimestre et quasi-stable (-0,5%) sur l'année. L'activité professionnelle est, elle, restée lourdement pénalisée par les difficultés du secteur de l'hôtellerie-restauration, avec une décroissance à PCC de 28,5% au quatrième trimestre et de 20,7% sur l'ensemble de l'exercice.



D'un point de vue géographique, seule l'Europe a affiché une croissance sur l'année (+1,5% en organique) grâce à la bonne dynamique dans les pays de l'Est (+9,6%), alors que l'Europe occidentale (environ 35% de l'activité) a reculé de 1,5%. Les Amériques sont restées stables (-0,5%) et l'activité en Asie affiche un repli de 3,4%.



Enfin, le groupe SEB s'attend à ce que la baisse du Résultat Opérationnel d'Activité 2020 soit plus limitée qu'annoncé fin octobre (-25 à -30% par rapport à 2019). Il devrait ainsi s'établir autour de 600 millions d'euros, dont un effet devises négatif légèrement supérieur à 100 millions, ainsi qu'un effet positif des matières premières.