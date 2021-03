SEB : mise en place d'une holding de renforcement du contrôle familial

Les actionnaires familiaux du groupe Seb, signataires du pacte d'actionnaires conclu le 27 février 2019, détiennent de concert 31,9% du capital. Ce concert composé de 260 personnes physiques est organisé autour de Généraction et de Venelle Investissement. Afin de pérenniser le contrôle familial et de renforcer les liens avec le groupe Seb, les actionnaires familiaux concertistes ont mis en place le 12 mars 2021 une holding familiale de renforcement.



Cette holding, dénommée HRC (Holding de Renforcement du Contrôle) a reçu ce même jour une part importante des actions Seb détenues par les concertistes, soit 6,4% du capital de Seb SA, le concert continuant à détenir globalement 31,9% du capital. Il est précisé que HRC est partie au pacte d'actionnaires du 27 février 2019 et est à ce titre membre du concert.



Fort de cet actif, et par le recours à la dette, HRC aura pour objet l'acquisition de titres Seb. Cet objectif sera poursuivi dans le temps, de manière progressive et dans le respect des règles boursières.



Cette opération traduit le très fort attachement du concert familial au groupe Seb qui renouvelle à cette occasion sa confiance dans le modèle de croissance durable du groupe et sa volonté de l'accompagner sur le long terme.



Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité du pacte d'actionnaires de février 2019. La holding sera dirigée par deux membres de la 7ème génération de la famille Lescure.