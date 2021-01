Seb : investissement et partenariat avec Chefclub

Le groupe Seb annonce un partenariat avec Chefclub, marque de production et de diffusion de contenus culinaires, ainsi qu'une prise de participation minoritaire dans cette start-up créée en 2016, via sa société d'investissement Seb Alliance.



'Chefclub a déjà vendu 700.000 livres et une série de produits innovants pour les enfants qui équipe déjà plus de 150.000 familles, tous co-créés avec sa communauté', souligne le fabricant de petit électroménager.



Seb et Chefclub prévoient le lancement, en France et à l'international, dès le premier semestre 2021, d'une gamme de produits sous licence de marque 'Chefclub by Tefal' comprenant poêles, casseroles, ustensiles de cuisine et petit électroménager.



