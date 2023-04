Groupe SFPI : Communiqué des résultats 2022

Au cours de l'exercice 2022, Sfpi Group a acquis, d'une part le groupe autrichien Wo&Wo spécialiste de la protection solaire haut de gamme pour le bâtiment, et d'autre part, la société autrichienne TAPKEY experte dans les solutions cloud avec clés électroniques pour les marchés du bâtiment et de la mobilité. Ces acquisitions sont respectivement présentées dans les pôles MAC et DOM Security.

Le Conseil d'Administration de Sfpi Group, spécialisé dans les industries de la protection des personnes, des biens et de l'environnement s'est réuni le 18 avril 2023 et a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2022.

En 2022, les flux liés à l'investissement comprennent notamment les acquisitions du groupe Wo&Wo et de la société Tapkey. Les flux liés au financement comprennent notamment 7,5 M€ de dividendes, 1,6 M€ de rachat de titres d'autocontrôle et 31,2 M€ de nouveaux emprunts de dettes auprès des établissements de crédits.

Dividendes 2022: le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 16 juin 2023, le vote d'un dividende de 0,05 euros par action soit un montant total de 5 M€.

Perspectives: Pour l'exercice 2023, Sfpi Group envisage un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de

715 M€.

Pour Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi Group : « Le groupe continue de croitre rapidement, à la fois en organique et par croissance externe. Les réserves financières conséquentes dont nous disposions fin 2021 nous ont permis de mener en 2022 deux opérations d'acquisition importantes pour le devenir de notre groupe. Ces acquisitions, conjuguées à des investissements au sein de nos activités historiques et conduites dans le cadre de notre plan de transformation devraient nous permettre de générer une croissance durable ».

Prochain rendez-vous: Assemblée Générale, le 16 juin 2023

Contacts : Carte d'identité Nicolas LOYAU Ticker : SFPI Tél. : +33 1 46 22 09 00 Code ISIN : FR0004155000 Email : nicolas.loyau@groupesfpi.com

Qui sommes-nous ?

Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d'entreprises spécialisées dans l'industrie de la protection, fédérées au sein de 4 pôles opérationnels autonomes, innovants et digitalisés : DOM Security, MAC, MMD et NEU-JKF. Réalisant en 2022 près de 630 millions d'euros de chiffre d'affaires, et employant plus de 4 200 collaborateurs, Sfpi Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement de l'air et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients industriels ou particuliers. Industriel, responsable, européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuit aujourd'hui avec succès son internationalisation.

