Groupe SFPI : Résultats annuels 2021

Sfpi Group PRÉSENTE SES RÉSULTATS 2021

Des résultats en forte croissance

Le 20 avril 2022

Le Conseil d'Administration de Sfpi Group, spécialisé dans les industries de la protection des personnes, des biens et de l'environnement s'est réuni le 20 avril 2022 et a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2021.

Ces comptes consolidés relatifs à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ont fait l'objet d'un audit par nos commissaires aux comptes et leur rapport d'audit est en cours d'émission.

en M€

Chiffre d'affaires dont Pôle Dom Security dont Pôle MAC dont Pôle NEU-JKF dont Pôle MMD

Marge brute dont Pôle Dom Security dont Pôle MAC dont Pôle NEU-JKF dont Pôle MMD

Résultat opérationnel courant dont Pôle Dom Security dont Pôle MAC dont Pôle NEU-JKF dont Pôle MMD

Résultat opérationnel Résultat net des entreprises consolidées

Part Groupe Part Minoritaires

Résultat net par action des entreprises consolidées (en euros)

31/12/2021 en % du CA 31/12/2020 en % du CA 569,0 197,8 193,2 118,5 59,8 498,8 178,5 166,5 101,1 53,0 338,5 59,5 % 70,2 % 55,6 % 49,9 % 55,5 % 295,5 59,2 % 69,3 % 54,6 % 51,0 % 55,3 % 43,6 23,4 8,1 7,5 4,7 7,7 % 28,6 16,2 3,2 4,3 5,5 5,7 % 44,6 7,8 % 27,0 5,4 % 32,4 5,7 % 17,7 3,6 % 32,2 0,2 17,6 0,1 0,34 0,19

Variation 2021/ 2020 (en %)

+14,1 % +10,8 % +16,1 % +17,2 % +12,8 % +0,3 pt

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2021 est de 569 M€ et affiche une hausse organique de 14 %, par rapport à 2020.

Le résultat opérationnel courant ressort à 43,6 M€ contre 28,6 M€ en 2020 soit une hausse de 52%. Dans cette période de pandémie mondiale, le groupe a continué à se transformer pour défendre sa vision de la responsabilité industrielle.

Le résultat net des entreprises consolidées est également en forte hausse. Il s'élève à 32,4 M€, contre 17,7 M€ en 2020.

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 232,5 M€, contre 214,2 M€ au 31 décembre 2020.

en M€

Actifs non courants Actifs courants

Stocks Clients Autres

31/12/2021 31/12/2020 171,2 174,1 214,9 190,4 103,1 90,8 21,0 74,0 91,5 24,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie Total Actif

Capitaux propres dont Part du Groupe

Passifs non courants

155,9 542,0 233,9 232,5 134,3

162,6 527,1 215,9 214,2 155,0

Dettes financières non courantes Dettes de location non courantes Autres dettes (retraites…)

59,8 6,7 67,8

75,3 7,4 72,3

Passifs courants

173,8

156,2

Dettes financières courantes Dettes locations courantes Fournisseurs

20,3

22,6

3,4

4,0

65,2

55,9

Dettes fiscales et sociales Autres

45,2

43,9

39,7

29,8

Total Passif

542,0

527,1

La structure financière demeure solide : le Groupe dispose d'un excédent financier net de 75,8 M€ qui se décompose comme suit :

en M€

Dettes financières non courantes (*) Dettes financières courantes (*) Découverts et crédits spots Trésorerie et équivalents de trésorerie

Excédent financier net

31/12/2021 31/12/2020 (59,8) (19,1) (1,2) 155,9 (75,3) (21,2) (1,4) 162,6 75,8 64,7

Variation 2021/2020

+15,5 +2,1 +0 ,2 -6,7 11,1

(*) les dettes financières n'incluent pas les dettes de location IFRS 16

Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :

en M€

Flux lié à l'exploitation

Flux lié à l'investissement

Flux lié au financement Variation de trésorerie

31/12/2021 31/12/2020 43,4 (11,1) (38,9) 54,9 (11,7) 1,3 -6,6 44,5

Variation 2 021/2020

-11,6 +0,5 -40,2 -51,0

En 2021, les flux liés au financement comprennent notamment 10 M€ de rachat de titres d'autocontrôle, 6 M€ de dividendes et 21,9 M€ de remboursements de dettes auprès des établissements de crédits.

Dividendes 2021 : le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 17 juin 2022, le vote d'un dividende de 0,08 euros par action soit un montant total de 7,9 M€.

Perspectives : Pour l'exercice 2022, Sfpi Group envisage un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 600 M€.

Pour Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi Group : « Dans un contexte de pandémie mondiale, ces résultats témoignent de la résilience de notre groupe spécialisé. Ils valident également un ambitieux plan de transformation en termes de culture commerciale, financière, environnementale et managériale et qui se poursuivra sur les prochaines années. Il permet une croissance de notre chiffre d'affaires à laquelle tous les pôles contribuent de manière homogène, un résultat net notablement amélioré. Conjugués à un excédent financier solide, ces résultats permettent au Groupe d'envisager sereinement l'avenir.»

Retrouvez la présentation des résultats 2021, à compter du 21 avril 2022 sur https://www.sfpi-group.com/global/fr/investisseurs

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale du 17 juin 2022

Contacts :

Carte d'identité Nicolas LOYAU Ticker : SFPI Tél. : +33 1 46 22 09 00 Code ISIN : FR0004155000 Email : nicolas.loyau@groupesfpi.com Qui sommes-nous ?

Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d'entreprises spécialisées dans l'industrie de la protection, fédérées au sein de 4 pôles opérationnels autonomes, innovants et digitalisés : DOM Security, MAC, MMD et NEU-JKF. Réalisant en 2021 plus de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, et employant plus de 3 900 collaborateurs, Sfpi Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement de l'air et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients industriels ou particuliers. Industriel, responsable, européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuit aujourd'hui avec succès son internationalisation.