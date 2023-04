Groupe TERA : Informations privilégiées / Autres communiqués

Concomitamment à cette opération, la société a procédé à une émission d'obligations convertibles (OC) pour un montant total de 3,5 M€, souscrites par Nextstage AM et des fonds gérés par VATEL CAPITAL, actionnaires de référence du groupe. Les émissions obligataires seront réalisées en numéraire à 100% du nominal et remboursables mensuellement avec des maturités comprises entre le 30 septembre 2026 et le 31 mars 2028. Leur taux d'intérêt annuel s'élèvera à 7% payé chaque mois prorata temporis sur le capital restant dû. Aux différentes échéances, les détenteurs des OC pourront choisir une conversion en actions du Groupe TERA pour un prix de 25€. Les OC qui ne seraient pas converties aux échéances bénéficieront d'une prime de non-conversion de 4%, calculée prorata temporis à compter de la date de souscription jusqu'à la date du remboursement.

Crolles, Isère, (France), le 20 avril 2023, 18h00 - Groupe TERA (FR0013429404 - ALGTR), acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce aujourd'hui la réalisation d'un financement total de 5,0 M€, auprès de Nextstage AM et de fonds gérés par VATEL CAPITAL, permettant à la société d'accélérer le développement de ses activités capteurs et digitales.

Obligations convertibles souscrites par Nextstage AM et des fonds gérés par VATEL CAPITAL pour un montant de 3,5 M€ : dates d'échéance comprises entre 3 et 5 ans, prix de conversion fixé à 25 euros

Groupe TERA annonce un financement de 5 M€ composé d'une augmentation de capital réservée de 1,5 M€ et d'une émission d'obligations convertibles pour 3,5 M€, afin d'accélérer le développement de l'activité capteur et digitale

également la commercialisation de nouveaux modèles pour cibler des secteurs à fort potentiel tels que le bâtiment et l'automobile. Les fonds accompagneront par ailleurs le développement de l'activité digitale notamment dans le cadre du partenariat mis en place avec Flowbird visant à déployer des capteurs de mesure de la qualité de l'air dans les horodateurs. Groupe TERA a ainsi pour objectif de commercialiser une offre pour les industriels basée sur la donnée environnementale, en adéquation avec la forte demande d'amélioration de la qualité de vie des citadins dans le contexte d'un essor mondial des smart cities.

Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général déclare : « Nous sommes très satisfaits de pouvoir

annoncer ce nouveau financement qui vient soutenir l'essor de notre offre de capteurs OEM, en plein expansion aux Etats-Unis, et accélérer le développement de notre offre digitale dans le cadre du partenariat avec Flowbird. Cette activité constitue un pilier important de notre stratégie de développement en capitalisant sur le volume important de données récoltées en direct ou via nos partenaires, dans le contexte d'une forte demande d'équipements connectés émanant des smart cities, en particulier via les horodateurs qui sont des points de récolte adaptés. Associée aux activités laboratoire et capteurs, cette brique nous positionnera sur la majeure partie de la chaîne de valeur via une solution complète de mesure, d'analyse et valorisation des données de la qualité de l'air en temps réel. Aussi, compte tenu des conditions de marché actuelles exigeantes, cette opération témoigne selon nous de la confiance de nos actionnaires de référence que nous remercions grandement ».

Florent Saint Léger, Directeur des Investissements cotés Nextstage AM déclare : « Nextstage AM est fière

d'apporter son soutien au groupe TERA dans cette étape importante de son développement. En tant qu'actionnaire du groupe, nous sommes convaincus de la solidité et du potentiel de l'entreprise, ainsi que de sa capacité à créer de la valeur via son offre de mesure, d'analyse et valorisation des données de la qualité de l'air en temps réel ».

Jean-Michel Ycre, Directeur Général de Vatel Capital déclare : « Vatel Capital est heureuse d'accompagner une nouvelle fois le développement du groupe TERA et de contribuer ainsi au rayonnement d'un savoir-fairede pointe en France et à l'export. »

Prochaine publication financière : résultats annuels 2022, le 26 avril 2023 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 140 salariés à fin décembre 2022, est un leader de la mesure, de l'analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air. Le Groupe est actuellement l'un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air, pouvant ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients en s'appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air et une offre digitale, constituée d'un logiciel d'analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l'air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

