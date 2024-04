Groupe TERA, créé en 2001 et employant 101 salariés à fin décembre 2023, est un leader de la mesure, de l'analyse et de la valorisaLon en temps réel de la qualité de l'air. Le Groupe est actuellement l'un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air, pouvant ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients en s'appuyant sur trois acLvités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une acLvité de concepLon, de développement et de commercialisaLon de capteurs innovants « Made inFrance » pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air et une offre digitale, consLtuée d'un logiciel d'analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l'air remontées par les capteurs. Ceie dernière soluLon est complétée par son capteur citoyen individuel.

